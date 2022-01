Jaume Grau associado ao Vitória

JN Hoje às 21:09 Facebook

Passe do espanhol pertence ao Osasuna. Na época passada jogou no Tondela.

O médio espanhol Jaume Grau, cujo passe pertence ao Osasuna, está nas cogitações da SAD do Vitória, segundo é avançado por vários meios de comunicação social do país vizinho. Com formação no Valência e no Real Madrid, o jovem jogador, de 24 anos, que na época passada jogou por empréstimo no Tondela, também tem a formação beirã interessada nos seus serviços.

Entretanto, Pepa já tem mais duas opções ofensivas para a visita ao Portimonense. Depois da ausência de pontas de lança na última jornada da Liga, Estupiñan e Iuri Tavares, recuperados de covid-19, já podem ir a jogo.