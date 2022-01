Jean Patric a caminho do Cerejo Osaka

Arnaldo Martins e Bernardo Monteiro Ontem às 23:23, atualizado hoje às 12:04 Facebook

O avançado que fez um dos golos do Santa Clara na vitória (3-2) sobre o Sporting está de saída dos Açores. Já o marroquino Bouldini segue para o Fuenlabrada, de Espanha.

Jean Patric está a caminho do Japão, apurou o JN, para representar o Cerezo Osaka. O atacante é um dos jogadores mais utilizados no Santa Clara, tendo participado em 27 partidas, nas quais contribui com três golos e três assistências. O último golo foi, esta sexta-feira, na vitória (3-2) sobre o Sporting.

Patric não será o único a deixar o plantel nesta reabertura do mercado, pois Bouldini também está de saída. O avançado não está a ter uma grande época de estreia no Santa Clara e apenas participou em 14 jogos, estando em branco na matéria dos golos. O próximo passo será dado em terras espanholas, ao serviço do Fuenlabrada, 20.º classificado da segunda divisão do país vizinho.

Os dois jogadores participaram no triunfo histórico frente ao Sporting, sendo que o extremo atuou durante 87 minutos e fez o golo que, na ocasião, deu o 1-1, enquanto o marroquino apenas entrou aos 80 minutos.

Óscar Barreto é reforço

No capítulo das entradas, o extremo Óscar Barreto, que já defendeu as cores do Rio Ave, é reforço. O avançado, ex-Sport Huancayo, deve juntar-se à equipa já neste domingo.