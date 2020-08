Jeonbuk de José Morais vence e aproxima-se da liderança

JN/Agências Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jeonbuk, orientado pelo português José Morais, venceu, este domingo, por 2-1 o Sangju Sangmu, em jogo da 17.ª jornada da liga sul-coreana e mantém-se no segundo posto, a um ponto do líder.

A equipa de José Morais, que somou o quarto triunfo consecutivo na prova, adiantou-se no marcador aos três minutos por intermédio de Lee Sung-Yoon, mas o Sanju Sagmu, terceiro da tabela, empatou aos 14 minutos, com um golo de Oh Hyun-Gyu.

O triunfo do Jeonbuk, campeão em título, foi confirmado aos 88 minutos, com um tento do brasileiro Gustavo, que já representou o Nacional da Madeira.

O triunfo deixou a formação de José Morais no segundo posto, com 41 pontos, menos um do que o líder, o Ulsan Hyundai, que este domingo se impôs frente ao Seongnam, por 2-1.