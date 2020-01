Jesé desentende-se com Sérgio Oliveira no final do Clássico

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:21 Facebook

No final do clássico com o F. C. Porto, que o Sporting perdeu por 2-1, Jesé desentendeu-se com Sérgio Oliveira, o que obrigou à intervenção de elementos dos leões e dos azuis e brancos para acalmar o jogador da equipa verde e branca.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Sporting no Estádio de Alvalade na 15.ª jornada. Aos seis minutos, Marega aproveitou uma boa assistência de Corona para enganar Maximiano e inaugurar o marcador. Pepe saiu lesionado, dando lugar a Mbemba e o Sporting chegou ao empate perto do intervalo, por Acuña. Na segunda metade, Soares, de cabeça, deu a vitória aos azuis e brancos.