Jesse Lingard tem novo clube na Premier League

Após ter terminado contrato com o Manchester United, que não fez questão de renovar com o médio, Jesse Lingard já escolheu onde vai jogar em 2022/23. Trata-se do histórico Nottingham Forest, que esta época regressa ao principal escalão do futebol inglês.

O médio-ofensivo inglês, internacional A por 32 vezes, já cumpriu exames médicos pela equipa de Steve Cooper e irá assinar contrato válido por uma temporada, continuando assim uma carreira sénior iniciada em 2012/13, passada exclusivamente em Inglaterra.

Embora tenha sido uma contratação a custo zero, a chegada de Lingard não vai ficar barata ao emblema britânico uma vez que, segundo a Imprensa inglesa, o criativo vai auferir cerca de 95 mil euros por semana.

O jogador, de 29 anos, viaja amanhã para a Alemanha, juntando-se ao estágio de pré-época dos recém-promovidos e já estará presente no amigável do Nottingham Forest contra o Union Berlim, no sábado.

Lingard registou um total de 35 golos em 232 jogos pelo Manchester United, desde que se estreou pela equipa principal dos red devils. Pelo meio, brilhou em seis meses de empréstimo ao West Ham (nove golos e quatro assistências em 16 jogos).

PUB



Este será o 10º reforço dos 'tricky trees' para a nova temporada, depois de Awoniyi, Biancone, Den Henderson, Niakhaté, Omar Richards, Neco Williams, Hennessey. Toffolo e Lewis O´Brien.