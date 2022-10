Jéssica Augusto reforça Braga

JN Hoje às 15:38 Facebook

Meia-fundista está de regresso ao clube onde começou a correr. Lia Lemos também é reforço.

A campeã europeia de corta-mato em 2010 Jéssica Augusto está de regresso ao Braga. A atleta, de 40 anos, deixou o Sporting e regressou ao clube onde deu os primeiros passos no atletismo.

"Tinha muitas saudades de treinar no Estádio 1.º de Maio. Fui-me relembrando de muitas histórias do início da minha carreira. É sempre bom recordar. Vou buscar muita energia positiva a essas memórias. Agora até é engraçado porque vejo-me a treinar outra vez com a professora Sameiro Araújo e no estádio onde tudo começou. Consigo absorver energia positiva disso tudo e tirar mais um bocadinho de partido do meu rendimento", atirou, em declarações ao clube minhoto.

Jéssica Augusto volta acompanhada de Lia Lemos, que também deixou o Sporting, e traça os objetivos. "É importante conseguir bater os meus recordes pessoais, ter boas prestações tanto a nível nacional como internacional porque isso acaba por influenciar o resultado coletivo e também por me destacar a mim enquanto atleta, mas também ao clube onde estou que é o SC Braga", disse.