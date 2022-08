Jéssica Silva dispensada dos trabalhos da Seleção

JN Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A internacional portuguesa Jéssica Silva foi, esta terça-feira, dispensada dos trabalhos da seleção nacional feminina. Joana Martins foi chamada para render a avançada.

Segundo o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, a jogadora foi dada como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. Assim, Jéssica Silva, que conta com 92 internacionalizações e 12 golos pela equipa das quinas, não vai viajar com a comitiva nacional para Belgrado na quarta-feira.

A seleção nacional feminina defronta, na sexta-feira, às 19 horas, a Sérvia em jogo a contar para a nona jornada do Grupo H de qualificação para o Mundial. Segue-se a receção à Turquia, quatro dias depois, a 6 de setembro, em Vizela.

Ao fim de oito de 10 jornadas do Grupo H da qualificação europeia, as lusas seguem na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha. Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial de 2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um play-off. A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.