Jéssica Silva: "É especial vestir esta camisola"

Nas primeiras palavras como atleta do Benfica, Jéssica Silva reconheceu "ser especial" assinar pelo emblema da Luz e realçou a "aposta no trabalho da mulher" por parte das águias.

"É especial para mim. Devo dizer que toda a gente sabe que sou benfiquista. Tenho a certeza de que, neste momento, deve estar haver uma festa no céu, pois os meus falecidos pai e avô eram adeptos e sócios. Eles devem estar muito orgulhosos lá em cima e isso torna este momento ainda mais especial. Estou muito feliz e orgulhosa de vestir esta camisola, quero dar tudo por ela," disse a jogadora.

A jogadora sublinhou que o regresso a Portugal não teve que ver com motivação financeira, mas sim com a dedicação ao crescimento do futebol feminino no país, realçando o papel do Benfica nesse tema.

"Costumo dizer que não jogo futebol só por mim ou para ganhar dinheiro, acredito que daqui a uns anos vai haver muitas mais miúdas a jogar e a serem jogadoras profissionais e é importante que haja um trabalho estruturado. É importante haver clubes como o Benfica a apostarem no trabalho da mulher, a acreditarem no potencial da mulher e foi o que me fez vir para este grande clube", acrescentou.

A avançada, natural de Vila Nova de Milfontes, detém no seu historial a Liga dos Campeões de 2019/20 e um campeonato francês, conquistados ao serviço do Lyon, duas Taças da Suécia, a representar o Linkoping, depois de ter envergado as camisolas de União Ferreirense e Albergaria.

Jéssica Silva, que falhou por lesão a única presença de Portugal na fase final de um campeonato da Europa, em 2017, conta nove golos nas 80 vezes que vestiu a camisola da seleção portuguesa.

A atleta assinou contrato com os 'encarnados' até 2025.