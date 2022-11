Jéssica Silva garante triunfo da seleção sobre a Costa Rica

JN/Agências Ontem às 20:45 Facebook

A seleção portuguesa feminina venceu, esta terça-feira, a congénere da Costa Rica 1-0, com um golo de Jéssica Silva, no segundo jogo de preparação para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial2023, em fevereiro.

Aos 82 minutos, Jéssica Silva marcou o único golo do encontro e terminou o estágio da equipa das 'quinas' com dois triunfos, depois dos 5-0 ao Haiti, procurando preparar da melhor maneira o 'play-off', perante Camarões ou Tailândia, que se defrontarão antes.

Jéssica Silva dispôs da primeira oportunidade da partida, aos 15 minutos, mas, à boca da baliza, não aproveitou o cruzamento de Ana Borges, num jogo com vários duelos e em que a Costa Rica deu uma boa réplica a Portugal, que passou algumas dificuldades.

A seleção costa-riquenha ameaçou mesmo o golo inaugural, aos 29, mas Rute Costa foi gigante na baliza, com uma tripla defesa na mesma jogada, que alertou Portugal para tomar conta do encontro, mas, sem grande ligação de jogo, essa tarefa nunca foi fácil.

Aos 38 minutos, Kika Nazareth rematou de primeira, a poucos centímetros da baliza, e com a recuperação rápida da bola, a jovem do Benfica voltou a ficar perto do golo, de calcanhar, mas uma defesa contrária chegou a tempo de cortar a bola antes de entrar.

Sem grandes ideias, o intervalo chegou e, com os mesmos onzes do primeiro tempo, Portugal voltou a assumir a posse da bola e, por um par de vezes, ameaçou a baliza de Priscila Tapia, como aos 58, quando um autogolo foi negado mesmo em cima da linha.

As comandadas de Francisco Neto continuaram a procurar o golo, mas a desinspiração era nota dominante e Jéssica Silva, aos 73, dominou uma bola já dentro da grande área e atirou ligeiramente por cima, mas, aos 82, a dianteira conseguiu faturar com sucesso.

Com uma boa desmarcação em direção à baliza, Jéssica Silva fintou a guarda-redes da Costa Rica e atirou para o fundo das redes, oferecendo o triunfo a Portugal, que ainda tentou o 2-0, através de Ágata Pimenta, mas Priscila Tapia travou com uma boa defesa.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Complexo Desportivo do FC Alverca, em Alverca

Portugal -- Costa Rica, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcadora:

1-0, Jéssica Silva, 82 minutos

Equipas:

Portugal: Rute Costa, Lúcia Alves (Kelsey Araújo, 88), Sílvia Rebelo (Carole Costa, 59), Diana Gomes (Bruna Lourenço, 88), Ágata Pimenta, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Suzane Pires (Andreia Jacinto, 59, Ana Rute, 88), Kika Nazareth (Carolina Mendes, 74), Ana Borges e Jéssica Silva

(Suplentes: Inês Pereira, Patrícia Morais, Carole Costa, Bruna Lourenço, Alícia Correia, Andreia Jacinto, Ana Rute, Carolina Mendes e Kelsey Araújo)

Selecionador: Francisco Neto

Costa Rica: Priscila Tapia, Daniela Cruz, Mariana Benavides, Emilie Valenciano, Lixy Rodríguez (Gabriela Guillén, 83), Yaniela Arias (Mariela Campos, 76), Cristín Granados (Katherine Alvarado, 63), Priscila Chinchilla (Gloriana Villalobos, 76), Raquel Rodríguez (Yoanka Villanueva, 83), Yerling Ovares (Sheika Scott, 63) e Carolina Venegas

(Suplentes: Dinnia Díaz, Gabriela Guillén, Mariela Campos, Katherine Alvarado, Marilenis Oporta, Sheika Scott, Yoanka Villanueva e Gloriana Villalobos)

Selecionadora: Amelia Valverde

Árbitra: Abigail Byrne (Inglaterra)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ana Borges (24), Mariela Campos (77), Jéssica Silva (90+1) e Daniela Cruz (90+1)

Assistência: Cerca de 500 espetadores