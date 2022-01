Jéssica Silva regressa a Portugal e vai jogar no Benfica

JN/Agências Hoje às 17:02 Facebook

Finalmente é oficial. Jéssica Silva regressa a Portugal para representar o Benfica. A internacional portuguesa chega do Kansas City, dos Estados Unidos da América.

A avançada assinou por três temporadas e meia, até 2025, nesta segunda vida em Portugal, onde já representou Ferreirense, Albergaria e Braga.

Pelo meio Jéssica Silva esteve nas suecas da Linkoping, no Levante (Espanha) e no Lyon, onde inclusive ganhou uma Liga dos Campeões, tendo estado no Kansas City na primeira metade de 2021/22.

Na carreira a atacante realizou 114 jogos, nos quais marcou 54 golos e vai envergar a camisola 77 na aventura no Benfica.

Ao nível de seleção, Jéssica Silva é também nome comum entre as eleitas do selecionador nacional Francisco Neto, contando com 81 internacionalizações e dez golos.