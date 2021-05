Jesualdo Ferreira: "Amorim tem tudo para ser um treinador de futuro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:00 Facebook

O treinador do Boavista deixou elogios à exibição dos axadrezados e a Ruben Amorim, que esta terça-feira se sagrou campeão nacional no comando do Sporting.

"Parabéns ao Sporting, a todos adeptos do Sporting, ao staff e fundamentalmente à equipa técnica e aos jogadores. Foram merecidamente campeões. O jogo teve uma tónica: toda a gente estava a espera de ver quando é que o Sporting faria um golo. Depois do golo do Sporting, tivemos uma oportunidade. Na segunda parte, estivemos por cima e fomos melhores. Nessa altura o Sporting pensava mais, não na parte artística mas em ganhar. Não viemos aqui para assistir aos festejos. Viemos para discutir o jogo Fica um jogo em que foi pena não ter público. imagino o que seria hoje o Estádio de Alvalade com público na expectativa de ganhar o título. É o que lamento mais", começou por dizer Jesualdo Ferreira, deixando ainda elogios a Ruben Amorim.

"É inteligente. E quando foi para o Sporting já vinha com um título do Braga. Trouxe a sorte para o lado dele com um discurso fácil e aglutinador. Foi um casamento perfeito e o Sporting ganha o campeonato com todo o mérito. Para ser mais pragmático, vai ser mais difícil para ele a partir de agora. Mas pelo que provou parece que tem toda a madeira para ser um treinador de futuro", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), esta terça-feira, o Boavista, em Alvalade, na 32.ª jornada da Liga e sagrou-se campeão nacional 19 anos depois. Paulinho marcou o único golo do jogo.