Jesualdo Ferreira: "Convenceram-me que valia a pena voltar"

O experiente treinador acredita que pode colocar os axadrezados no rumo certo apesar do mau início de época. "Quero ajudar o Boavista a ter um futuro bem diferente".

Jesualdo Ferreira falou pela primeira vez como sucessor de Vasco Seabra no comando técnico do Boavista. O treinador, de 74 anos, salientou que o projeto que lhe foi apresentado o convenceu a voltar a uma casa onde já esteve.

"Convenceram-me que valia a pena voltar, por causa de um projeto que acho interessante e que tem uma importância determinante para a história do Boavista. Quero ajudar o Boavista a ter um futuro bem diferente do que foram os últimos anos", disse o professor, em declarações reproduzidas pelo clube, esta segunda-feira.

Jesualdo Ferreira admitiu ainda que a decisão de aceitar o convite também se deve gratidão.

"Não me esqueci da minha saída do Boavista (em 2006 para o F. C. Porto) e tudo o que senti naquelas sete semanas deixaram sempre em mim um rasto de gratidão. Quando me foi feito o convite, parte de mim disse que tinha que aceitar", completou.