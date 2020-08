Jesualdo Ferreira deixa comando do Santos

Susana Silva Hoje às 20:50 Facebook

O português Jesualdo Ferreira abandonou, esta quarta-feira, o comando técnico dos brasileiros do Santos menos de oito meses depois de ter assinado contrato.

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipa profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira", escreveu o clube nas redes sociais.

O treinador português chegou ao clube brasileiro em dezembro de 2019, tendo orientado a equipa principal em 15 encontros.