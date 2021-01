Jesualdo Ferreira e a conquista de Abel: "Estava dividido..."

JN/Agências Ontem às 23:26 Facebook

O treinador do Boavista felicitou, este sábado, Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores ao serviço do Palmeiras, frente ao Santos (1-0), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Escrever pela segunda vez no livro da história da CONMEBOL e da Libertadores... fico muito feliz. Saúdo o Abel", afirmou o técnico, na flash interview após a vitória do Boavista sobre o Portimonense (2-1), no Algarve.

Jesualdo Ferreira treinou o Santos desde o início de 2020 e até agosto, quando foi substituído por Cuca, numa experiência que "não foi tão longa como desejaria".

Ainda assim, considerou, o próprio e a sua equipa técnica foram "importantes no trajeto", e por isso estava "dividido" entre os jogadores que orientou e de quem confessou gostar e "um treinador português" que também aprecia.

"Fiz os dois primeiros jogos e ganhámos. Deu uma embalagem boa para o resto", comentou.

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquistou este sábado a edição 2020 da Taça Libertadores, ao vencer (1-0) o Santos na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.