Jesualdo Ferreira é apontado como treinador do Santos

A imprensa brasileira avança, este sábado, que Jesualdo Ferreira está em Lisboa para negociar a ida para o Santos.

Jesualdo Ferreira está prestes a voltar ao ativo. A imprensa brasileira garante este sábado que o técnico está a negociar a ida para o Santos. O negócio estará bem encaminhado e espera-se que fique fechado até domingo.

O presidente de um dos rivais do Flamengo de Jorge Jesus, José Carlos Peres, espera o treinador português em São Paulo e quer resolver o acordo o mais depressa possível. Fontes próximas de Jesualdo Ferreira garantem que é "99% certo" que será o português a comandar o Santos.

O português de 73 anos, já passou por clubes como Benfica, Braga, F. C. Porto - onde se sagrou tricampeão -, Panathinaikos, Sporting e Zamalek. Nas últimas quatro épocas esteve ao serviço do Al-Saad, onde conquistou uma Liga do Qatar, uma Taça e uma Supertaça.

Depois de Jorge Jesus no Flamengo e Augusto Inácio no Avaí, da segunda divisão, Jesualdo Ferreira pode ser o terceiro português a treinar no Brasil.