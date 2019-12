Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos

JN Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santos F. C. confirmou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o português Jesualdo Ferreira para um contrato válido por uma temporada.

Segundo o emblema paulista, o treinador luso, de 73 anos, será apresentado na Vila Belmiro a 6 de janeiro. A equipa técnica que acompanhará Jesualdo Ferreira será definida nos próximos dias.

O português assinou um contrato até junho de 2020 e vai substituir o argentino Jorge Sampaoli. O Santos ficou em segundo lugar no campeonato brasileiro, nesta época, a 16 pontos do campeão Flamengo, do também português Jorge Jesus.