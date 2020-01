Jesualdo Ferreira já ganha pelo Santos

Adriano Rocha Hoje às 14:32 Facebook

Ao segundo jogo do Paulistão, o primeiro triunfo (2-1) de Jesualdo Ferreira à frente do Santos. O treinador português, de 73 anos, estreou-se a ganhar em terras brasileiras graças a um autogolo de Pablo Diogo, avançado do Guarani, já nos descontos (90+2 m).

Em Campinas, o Santos começou melhor e chegou ao intervalo na frente do marcador, com um golo de Arthur (21 m). E tudo parecia encaminhado para um triunfo fácil da equipa de Jesualdo Ferreira quando o Guarani ficou reduzido a 10 jogadores logo no primeiro minuto do segundo tempo, devido à expulsão de Lucas Santos. Puro engano, já que o Guarani conseguiu chegar ao empate, por Rafael Costa (64).

O Santos foi à procura do triunfo, mais com o coração do que com a cabeça, que só garantiu nos descontos, quando o avançado Pablo Diogo, cedido ao Guarani pelo Santa Clara, desviou para a própria baliza um livre apontado por Jean que levara a bola à barra.

O triunfo permitiu ao Santos seguir isolado no topo do Grupo A, com quatro pontos - empatara na estreia com o Bragantino -, mais um do que o Ponte Preta e o Oeste.

O formato do Campeonato Paulista de 2020 apresenta algumas diferenças em relação ao modelo antigo. Nesta primeira fase, com os 16 participantes divididos em quatro grupos, os clubes de cada agrupamento não jogam entre si, defrontando apenas as restantes 12 equipas.