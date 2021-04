Jesualdo Ferreira: "Não gostei da atitude do treinador do Rio Ave"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Boavista deixou críticas a Miguel Cardoso, depois do empate (3-3) diante do Rio Ave, no Estádio do Bessa.

"O resultado é justo face ao que passou. Fomos mais fortes na primeira parte, tivemos sempre mais capacidade de chegar à baliza do Rio Ave, que é uma boa equipa. Mais uma vez jogámos com dez, tivemos um penálti que não é penálti, não é fácil resistir a tudo isto. Mas não quero falar mais de arbitragem, quero destacar a atitude dos jogadores. Enquanto tivemos onze jogadores fomos melhores em alguns momentos e fomos iguais noutros. Depois disso, o resultado é justo, mas a forma como se chega a esse resultado é que não é justa", começou por dizer Jesualdo Ferreira, deixando críticas a Miguel Cardoso, técnico do Rio Ave.

"Que me desculpem, mas vou ter de o referir. Não gostei nada de ver a atitude do treinador do Rio Ave. As imagens são claras e não me parece que dignifiquem ninguém", concluiu.

Os momento finais do jogo entre o Boavista e o Rio Ave (3-3), no Bessa, para a 26.ª jornada da Liga, ficaram marcados por muita confusão nos bancos, depois dos festejos do treinador do Rio Ave.

Numa altura em que os axadrezados venciam a equipa de Vila do Conde por 3-2, Fábio Coentrão fez o empate já nos descontos e Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, fez um gesto obsceno para o banco do Boavista, gerando uma grande confusão entre as duas equipas.

No final do jogo, Miguel Cardoso não compareceu na zona de entrevistas rápidas no relvado e o clube de Vila do Conde justificou a ausência pelo facto de o técnico ter sido ameaçado por dirigentes do Boavista quando se dirigia para a "flash interview", facto que os axadrezados desmentiram em comunicado.

PUB

"O Boavista FC desmente categoricamente as acusações do treinador Miguel Cardoso, que mentiu de uma forma descarada ao falar em agressões que só existiram na sua fértil imaginação. Esta mentira será facilmente desmascarada quando forem conhecidos os relatórios das forças policiais e dos delegados da Liga presentes no local. Esta acusação mirabolante só serve de desculpa para o espetáculo degradante que este agente desportivo protagonizou ao longo de todo o jogo", pode ler-se.