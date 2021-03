Jesualdo Ferreira: "O jogo começou com piada, mas depois deixou de ter"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:02 Facebook

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Boavista considerou que a equipa axadrezada "discutiu o jogo" apesar de ter ficado reduzido a dez jogadores logo aos cinco minutos.

"O jogo começou e achei que estava com piada, mas a partir dos cinco minutos deixou de ter piada. Não estou a ser irónico, porque o Boavista, a partir dos cinco minutos, jogou com dez, contra o Benfica, no Estádio da Luz. E fez um jogo honesto, digno e em muitos momentos com qualidade", começou por dizer Jesualdo Ferreira, não escondendo a tristeza do plantel.

"Só tenho a deixar aqui o que nós sentimos no balneário, a tristeza com algumas tomadas de decisão. Já tenho vindo a dizer várias vezes, mas não consegue ter eco o que eu digo. Com dez, contra 11, fomos, na minha opinião, a dado momento, uma equipa que conseguiu controlar o jogo. Competimos bem. Era importante sairmos do registo de uma equipa temida, de joelhos dobrados. Foi uma equipa de cabeça levantada, a encarar o adversário com vantagem, 60 minutos com um central que não o é. Continuámos a pensar em fazer golos. Não fomos capazes, tivemos alguns momentos em que criamos perigo. Tive orgulho. Não teve piada, mas para mim foi muito interessante", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Boavista no Estádio da Luz, na 23.ª jornada da Liga. Seferovic marcou os dois golos dos encarnados.