Jesualdo Ferreira pode perder jogadores-chave no Santos

Com o Santos em crise financeira, Jesualdo Ferreira pode perder peças importantes do plantel

Jesualdo Ferreira não teve, até agora, direito a muitos reforços no Santos. O presidente do clube, José Carlos Peres, admitiu, em entrevista, que a situação financeira do clube é frágil, e que isso poderia condicionar a atividade do "Peixe" no mercado de transferências.

A imprensa brasileira avança agora que há vários jogadores, habituais titulares, que podem abandonar o clube, agravando assim o estado da equipa.

Gustavo Henrique, defesa central titular na época passada com o antigo treinador Sampaoli, recusou renovar contrato e transferiu-se para o Flamengo de Jorge Jesus a custo zero. Jorge, defesa esquerdo ex-F.C. Porto, terminou o vínculo por empréstimo e regressou ao Mónaco.

Carlos Sánchez é uma das principais figuras da equipa, e um dos médios mais influentes no processo ofensivo, e conta com 16 golos e 13 assistências no clube.

A imprensa brasileira adianta que o uruguaio já foi sondado pelo Grémio e pelo Palmeiras. Acrescentam que o Santos deve meio milhão de reais ao jogador (cerca de 106 mil euros), e que isso pode motivar a saída do clube.

A situação de Yeferson Soteldo é complicada. Tem o valor de mercado mais alto do plantel, e é das principais referências ofensivas da equipa. Os meios de comunicação brasileiros informam de uma proposta do Atlético-MG de 51 milhões de reais (cerca de 10,8 milhões de euros).

Soteldo é uma das principais figuras do Santos Foto: REUTERS/Rodolfo Buhrer

O Huachipato, do Chile, antigo clube de Soteldo, refere que há uma cláusula que obriga o Santos a vender o jogador caso haja uma proposta de 50,8 milhões de reais (cerca de 10,7 milhões de euros). A única hipótese do clube manter o jogador seria comprar a outra metade do seu passe, pagando 25,4 milhões de reais (5,38 milhões de euros).

Devido às dificuldades financeiras, o "Peixe" poderá estar na eminência de ter de vender o venezuelano de 22 anos.

Christian Cueva chegou ao Santos na época passada, mas o percurso no Brasil não foi positivo. Jogou apenas 17 jogos, mas a temporada ficou marcada pelos conflitos com o clube, isto porque o peruano pretendia transferir-se para o Pachuca, do México.

Cueva diz que é um jogador livre e, sendo assim, pode sair a custo zero. No entanto, o Santos pode ter de pagar cerca de 29 milhões de reais (6 milhões de euros) ao Krasnodar, antigo clube do jogador.

Face a estes casos, Jesualdo Ferreira pode ter vida difícil no Brasil. Para além de poder perder alguns dos seus melhores jogadores, poderá não ter muitos recursos financeiros para fazer as contratações necessárias para colmatar essas saídas.