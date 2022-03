Jesualdo Ferreira regressa ao Zamalek

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

Jesualdo Ferreira está de regresso ao Zamalek (Egipto), tendo assinado um contrato válido por um ano e meio.

Está assim confirmado o regresso do treinador, de 75 anos, a um clube onde esteve entre 2014 e 2015 e pelo qual conquistou um campeonato e uma taça.

Lembre que o antigo treinador de F. C. Porto, Benfica, Sporting, Braga e Boavista, no plano nacional, conta ainda com passagens por FAR Rabat (Marrocos), Málaga (Espanha), Panathinaikos (Grécia), Al-Sadd (Arábia Saudita) e Santos (Brasil), no que toca ao estrangeiro.

Entre os principais títulos conquistados por Jesualdo Ferreira constam três ligas portuguesas e duas taças de Portugal.