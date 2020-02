Jesualdo Ferreira sofre primeira derrota ao comando do Santos

Hoje às 16:50 Facebook

Jesualdo Ferreira sofreu, este domingo, a primeira derrota com o Santos, ao quarto jogo, e logo num clássico, diante do rival Corinthians, por 2-0, em jogo do campeonato paulista.

Jesualdo, que assinou pelo peixe em dezembro -- depois do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, com a conquista da Taça dos Libertadores e campeonato brasileiro -, tinha empatado na estreia com o Bragantino e vencido Guarani e Inter Limeira.

Diante de um grande rival, o Santos, vice-campeão brasileiro, foi dominado praticamente em toda a linha pelo timão, num jogo em que a equipa corintiana marcou muito cedo e ampliou logo no início da segunda parte.

Foram os momentos ideais para o Corinthians: o primeiro golo por Everaldo, aos dois minutos, e o 2-0 por Janderson, aos 47.

No segundo golo, o jogador, que já tinha um cartão amarelo, correu para fora das quatro linhas para comemorar com os adeptos na bancada e viu o segundo amarelo, deixando o Corinthians reduzido a 10 jogadores.

Ainda assim, a equipa esteve mais perto de fazer o terceiro golo, frente a um Santos demasiado lento e previsível.

No campeonato paulista, o Santos sofreu a primeira derrota e lidera o grupo A, com sete pontos, sendo seguido pela Ponte Preta, com seis, mas menos um jogo. O Corinthians lidera o grupo B, também com sete, mais três do que o Guarani.

O formato de disputa do campeonato 'paulista' apresenta algumas diferenças em relação ao modelo antigo, sendo que nesta primeira fase, dividida em quatro grupos de quatro equipas, os componentes do grupo defrontam as outras 12 formações, sem se defrontarem entre si na poule.