Jesualdo: "Foi um ano de muita dificuldade mas que me deu muito prazer"

Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, era o espelho da felicidade no final do encontro com o Gil Vicente, que terminou com o triunfo das panteras (2-1) e com a permanência da Liga assegurada.

"Estou feliz pelos meus jogadores, pelos adeptos do Boavista, por toda a gente com quem tive o prazer de trabalhar aqui. Não foi fácil. Em dada altura porque não fomos competentes, noutras porque outras coisas não foram competentes. Mas houve alguma justiça na parte final, embora tenhamos tido momentos em que parecia que ia tudo por água abaixo", começou por analisar o técnico dos axadrezados, continuando: "Nesses momentos, percebi que estes jogadores têm competência para chegar mais alto do que chegámos. Digo-o com orgulho. Foi um ano de muita dificuldade, mas que me deu muito prazer. Deu-me gozo trabalhar com estes jogadores e ter estado no Boavista".

Jesualdo Ferreira anota que viveu uma situação rara na carreira como treinador: "Não estava habituado [a lutar para não descer], mas correu tudo bem, felizmente. Foi uma experiência muito boa e o trabalho mais difícil que já tive até hoje".

E finalizou: "Podemos dizer que é missão cumprida. Quero-me dirigir aos adeptos que durante a época duvidaram, porque eles estão habituados a outras coisas. É um clube campeão. E eles também me entendem quando digo que não foi nada fácil. Mas valeu a pena tanto sacrifício e tanto trabalho. Valeu a pena passar por esta dureza".