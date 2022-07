Jesús Alcantar: "Chorei quando soube do interesse do Sporting"

O novo reforço da equipa B dos leões, Jesús Alcantar, demonstrou um imenso orgulho em ter assinado pelo emblema "onde jogou Cristiano Ronaldo" e espera conseguir atingir a equipa principal em breve.

"É um orgulho vir jogar para Portugal e para o Sporting. Sei que é um clube com muita história e no qual o Cristiano Ronaldo jogou. Para mim, ele é o melhor jogador do Mundo e, por isso, também estou orgulhoso por vestir a camisola que ele vestiu. Chorei quando soube do interesse do Sporting. Sou mexicano e, para nós, jogar na Europa é um sonho", afirmou o jovem defesa central, de 18 anos.

Inicialmente, Alcantar vai atuar pelo conjunto secundário do Sporting, mas tem em mente conseguir chegar à equipa de Ruben Amorim. Sem certezas de quando isso poderá acontecer, o mexicano deixa apenas uma promessa. "Estou aqui para dar o meu melhor. Vou suar a camisola e dar a minha vida por este clube", garantiu.

O internacional sub-20 pelo México já está em Portugal há alguns dias, suficientes para conseguir adquirir uma perspetiva inicial sobre o processo de adaptação que terá de viver. " A adaptação tem sido boa. Os meus companheiros de equipa e o treinador, que é muito exigente e disciplinado, receberam-me muito bem e isso é sempre importante", concluiu Alcantar.

O defesa chega dos mexicanos do Necaxa e prepara-se para a primeira aventura no futebol europeu.