Jesus antes do dérbi: "Somos melhores, mas temos de o mostrar"

Através das redes sociais, e como já é regra, o Benfica partilhou imagens dos bastidores que antecederam o dérbi com o Sporting, que as águias venceram por 4-3.

O Benfica partilhou um vídeo onde mostra os bastidores da vitória sobre o Sporting, no dérbi do passado sábado, que as águias ganharam por 4-3, naquela que foi a primeira derrota do campeão na Liga.

Nas imagens, e possível ver e ouvir mensagens fortes de Rui Costa, Pizzi e Jorge Jesus, com o treinador benfiquista a salientar a maior qualidade do Benfica sobre o rival: "Somos melhores, mas temos de o mostrar", disse o técnico, antes da equipa subir ao relvado.

Também o capitão Pizzi puxou do brio dos companheiros: "Estamos em nossa casa, temos que nos fazer respeitar".