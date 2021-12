Jesus ausente do banco frente ao Sp. Covilhã

JN Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador Jorge Jesus não vai estar esta quarta-feira à noite no banco a orientar a equipa na partida frente ao Sporting da Covilhã, da Taça da Liga, por estar a cumprir uma suspensão de 15 dias.

As águias apresentaram recurso ao castigo aplicado ao técnico junto do Tribunal Arbitral do Desporto, com este a reencaminhá-lo para o Tribunal Central Administrativo do Sul. No entanto, a decisão deste órgão judicial não chegou em tempo útil.

O Benfica anunciou que iria recorrer da suspensão de 15 dias, num comunicado publicado nesta terça-feira, criticou o processo e instou a Federação Portuguesa de Futebol a "assumir as suas responsabilidades e a dissolver o atual Conselho de Disciplina".

João de Deus substitui Jorge Jesus esta noite na partida frente ao Sporting da Covilhã.