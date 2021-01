Jesus cansado de estar longe do primeiro lugar

Rui Farinha Hoje às 14:34 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, afirmou, nesta quinta-feira, no Seixal, que deseja regressar rapidamente ao topo da classificação, no campeonato.

"Estou cansado de não estar em primeiro lugar, que era onde o clube estava há sete jornadas. Se contabilizarmos os últimos cinco jogos na Liga, vencemos quatro", sublinhou o treinador, em tom exaltado.

O objetivo, frente ao Tondela, na Luz, é "regressar às vitórias". "Se puder haver uma vitória com nota artística, é o ideal. No Benfica, só vencer não chega e é isso que queremos fazer", afirmou Jesus.

O treinador lamentou a ausência de público nos estádios e acrescentou que é um dos motivos para alguma quebra de rendimento. "Faz muita falta num clube grande", defendeu.

O responsável garantiu também que a sua atitude nos jogos e nos treinos não mudou. "Falam que estou frouxo, tenho mais rugas, mas isso é especulação. O meu objetivo e o do Benfica é voltar a ser campeão", enalteceu.