Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus foi criticado pelas declarações prestadas após o jogo contra o Fluminense.

Jorge Jesus está novamente envolvido em polémica no Brasil. Depois da vitória por 3-2 frente ao Fluminense, no campeonato carioca, o técnico prestou declarações críticas para com o árbitro da partida, e elevou o Flamengo a outro patamar.

"Fizemos três golos, depois o Fluminense de bola parada fez o 3-1. Depois o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. Aquele golo em fora de jogo ele não viu porque não quis. Depois ainda vai ao VAR, vai ao VAR fazer o que? Está a enganar quem?", referiu o treinador.

Jesus colocou a sua equipa num patamar superior ao do adversário, ao dizer que o Flamengo compete por títulos mais importantes do que aqueles que o Fluminense compete, fazendo referência ao Brasileirão e à Taça Libertadores.

"São os nossos primeiros jogos, é considerado pré-época. Numa competição que para o nosso adversário era muito importante chegar à final para ganhar um título. Só que a gente está noutro patamar, os nossos títulos são outros", afirmou.

"Nós fomos muito melhores, e como é que nós com viagens... eu já o ano passado mostrei que isso é tudo treta, tudo conversa", acrescentou Jorge Jesus, fazendo referência ao argumento que a quantidade e duração das viagens que as equipas brasileiras fazem prejudicam as suas exibições.

"Agora já há muitas equipas a copiar o que o Flamengo faz. Se tiveres uma organização como o Flamengo tem, não tem problema nenhum. Foi uma questão que se levantou no futebol brasileiro... isso é tudo conversa", continuou.

O técnico referiu que a sua equipa vai melhorar jogo após jogo. "O que eu disse à minha equipa foi ganhar e melhorar a qualidade de jogo. E foi o que fizemos hoje", finalizou.

"Dar este tipo de declarações é de uma arrogância desnecessária"

O comentador da FOX Sports Brasil, Fábio Sormani, condenou as declarações de Jorge Jesus, em direto, no programa da estação televisiva.

"Lamento muito e fico desapontado com o Jorge Jesus por dar declarações deste tipo. Quero ver quando o Flamengo começar a perder, e é lógico que vai perder eventualmente. Aí o que ele vai dizer?", afirmou.

"Os dois golos do Fluminense foram legais. Se ele desconhece a regra que vá para a escola aprender. Ou que tenha a humildade e venha aqui à FOX e peça para que lhe expliquemos a regra, que ele não sabe", criticou Sormani.

O comentador admitiu que é verdade que o Flamengo está noutro patamar, mas afirma que isso deve-se ao dinheiro investido pelo clube. Acrescentou que a situação financeira do Fluminense não é a mesma que a do Flamengo, e por isso não compete pelos mesmos títulos.

"Mas acho que o respeito é bom e as pessoas devem ser respeitadas", acrescentou.

"Dar uma declaração deste tipo, para mim, é de uma arrogância desnecessária", afirmou Sormani.

O comentador finalizou ao referir que com este tipo de declarações, a sua admiração por Jorge Jesus "cai bastante".