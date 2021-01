Jesus conversou com Conceição: "Não falámos sobre a Supertaça, nem sobre futebol"

Luís Antunes Hoje às 15:02 Facebook

Jorge Jesus, técnico das águias, confirmou, na tarde deste sábado, que conversou com Sérgio Conceição, mas apenas para lhe desejar "bom Natal" e lembrou que não é o mesmo treinador: "Mal de mim se não evoluísse".

No lançamento do embate frente ao Santa Clara, no Seixal, Jorge Jesus reagiu às declarações de Sérgio Conceição que admitira, recentemente, ter ligado ao técnico das águias e referido que o queria como "um adversário um bocadinho mais vivo".

Confrontado com aquela posição, o responsável dos encarnados defendeu que nunca abordou o tema futebol. "Não falei com Sérgio Conceição no dia do jogo [final da Supertaça], falámos no dia de Natal e desejamos bom Natal. Não falámos sobre o jogo, nem sobre futebol", destacou o técnico benfiquista.

Por outro lado, rejeitou que seja hoje um treinador mais apático. "Continuo com a mesma paixão, mas não sou o mesmo o treinador. Mal de mim se fosse o mesmo que chegou ao Benfica há dez anos. Mal de mim, se não tivesse evoluído. Tenho a mesma paixão do treino e do jogo. Se mudei? Mal de mim se não evoluísse nos últimos dez anos", defendeu.

Sobre o embate deste domingo (17 horas), diante do Santa Clara, Jorge Jesus já pode contar com Pizzi, que recuperou da covid-19, e mantém o objetivo do triunfo para "continuar na caminhada da recuperação do primeiro lugar".

No plano estratégico, será forçado a encontrar uma solução para o castigado Otamendi. Ferro deve ser o eleito, mas o responsável não quis confirmar a solução e lembrou que Todibo também é hipótese.