Jesus deixa Pizzi no banco frente ao Famalicão

A ausência do médio é a principal novidade no onze das águias para o encontro desta segunda-feira. Darwin recupera a titularidade e fará dupla com Seferovic.

A ausência de Pizzi é o destaque na equipa do Benfica que às 19 horas desta segunda-feira iniciará o jogo com o Famalicão, da 18.ª jornada da Liga.

O médio vai ser suplente e foi substituído por Darwin na equipa titular, com Jorge Jesus a recuperar a aposta em dois pontas de lança para tentar voltar às vitórias e pôr fim a uma série de quatro jornadas com dois empates e duas derrotas.

Recorde-se que o treinador do Benfica está de volta ao banco, depois de vários dias de ausência devido à infeção de Covid-19.

Benfica: Vlachodimos: Gilberto, Grimaldo, Otamendi, Vertonghen, Weigl, Taarabt, Everton, Cervi, Seferovic e Darwin

Famalicão: Luiz Júnior; Babic, Diogo Queirós, Patrick, Ivo Rodrigues, Ugarte, Pêpê, Gil Dias, Rúben Vinagre, Heriberto e Edwin.

O árbitro será Hugo Miguel.