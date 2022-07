Jesús Díaz oficializado como reforço do F. C. Porto

JN Hoje às 17:35 Facebook

Irmão mais novo de Luis Díaz, que teve uma passagem marcante pelo F. C. Porto, Jesús Díaz será emprestado pelo Barranquilla FC, ficando o clube azul e branco com opção de compra.

Nas primeiras palavras com a camisola portista vestida, Jesús Díaz, de 18 anos, prometeu "tentar mostrar o máximo que puder, em cada treino e em cada jogo".

"Vou dar sempre o melhor de mim pelo F. C. Porto. O F. C. Porto é uma grande equipa e quer sempre o melhor para os jogadores", acrescentou, lembrando ainda a forte ligação entre os dragões e o futebol colombiano, com o irmão Luis Díaz entre os craques que passaram pela Invicta com sucesso.

""Foram grandes nomes na história do F. C. Porto, mas espero fazer o meu próprio caminho e escrever a minha própria história neste grande clube", disse o reforço portista.