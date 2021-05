Jesus diz que críticas de Frederico Varandas desvalorizam o título do Sporting

Luís Antunes Hoje às 15:37 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, defendeu na tarde deste sábado que as críticas de Frederico Varandas aos rivais desvalorizam o título leonino. Sem Lucas Veríssimo, Vertonghen está em dúvida para a final e Jardel pode ser chamado.

Sente se atingido pela critica de Frederico Varandas que alega que houve alguém que viu na covid-19 uma desculpa para justificar o facto de não ter ganho? "O Sporting mereceu ganhar, justificou que é melhor e acho que isso foi uma forma de desvalorizar o seu título", confrontado com a posição do líder leonino, que lançou farpas aos rivais no momento da receção na câmara de Lisboa.

O técnico reiterou ainda o facto de o clube ter sido, à semelhança do River Plate, um dos mais atingidos pela doença: 28 jogadores. O treinador do Benfica falava aos jornalistas na antevisão da final da Taça de Portugal, agendada para este domingo, em Coimbra, diante do Braga.

Sem Lucas Veríssimo, o técnico tem ainda um problema de última hora com a lesão de Vertonghen. O belga não treinou - esteve no ginásio - e está em dúvida.

"Nos últimos cinco dias tivemos dois contratempos. Lucas Verissismo e hoje Vetonghen. Não estava preparado para perder dois jogadores que normalmente têm jogado. Voou pensar para ver o que podemos fazer, mas seguramente que jogaremos com onze", sublinhou o responsável, embora a utilização do defesa não esteja ainda totalmente afastada.

Jorge Jesus confirmou a chamada de Jardel - todos os elementos do plantel viajam para Coimbra. O brasileiro, Morato e Weigl são hipóteses para substituir o belga, num desenho tático que deve alterar para 4-4-2.