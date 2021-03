Jesus e a lesão de Lucas Veríssimo: "Espero que não seja aquilo que eu penso..."

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:30 Facebook

O treinador do Benfica salientou que a equipa encarnada fez um jogo com "muita qualidade" e explicou o que se passou com Lucas Veríssimo.

"Temos que recuperar na classificação. Hoje foi um confronto direto, a equipa conseguiu ganhar e passar para o terceiro lugar, fazendo um jogo de muita qualidade, em que podia ter saído daqui com uma vantagem muito maior. É verdade que o jogo se tornou mais fácil após a expulsão, mas também é verdade que, onze contra onze, o Benfica já tinha perdido duas oportunidades na cara do guarda-redes do Braga sem o Braga fazer um remate. Soubemos tirar vantagem de ter um a mais. O guarda-redes do Braga tirou três ou quatro golos ao Benfica, fez uma boa exibição. Vínhamos com a intenção de ganhar", começou por dizer Jorge Jesus, vincando que o jogo deste domingo foi "um dos melhores da época".

"Começámos o campeonato muito fortes. Nos primeiros sete jogos tivemos sete vitórias, duas na Liga Europa. Nessa altura a equipa estava muito forte. Agora tem vindo a recuperar. Também há mais tempo para treinar, os jogadores estão recuperados, e a equipa tem vindo a crescer. As ideias da equipa no jogo são o que se faz no treino. Se me perguntarem se este é o melhor jogo dos últimos três digo que sim, melhor que no Dragão".

Lucas Veríssimo foi titular no duelo da Pedreira mas teve de deixar o relvado mais cedo depois de algumas queixas físicas. Jorge Jesus ainda não sabe o que tem o atleta, mas explicou o que aconteceu.

"Começou a dizer que estava a sentir as pernas muito pesadas. Não sentia o corpo, estava a sentir-se doente. Antes do jogo, já tinha dito ao médico que não se estava a sentir bem. Arrisquei sempre. Não o quis tirar na primeira vez em que se estava a queixar. Se fosse uma lesão, tinha de o tirar. Assim, se não pode jogar a 100 por cento, joga a 60 e 70. Na segunda tentativa dele, com 2-0, já deu para o tirar. Agora o que tem, não sei. Espero que não seja aquilo que eu penso...", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este domingo, o Braga, na Pedreira, na 24.ª jornada da Liga. Rafa e Seferovic marcaram os golos do jogo. Fransérgio foi expulso ainda na primeira parte.