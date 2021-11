Jesus e o lance de Seferovic: "Estou arrasado. Nunca vi isto em 30 anos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:03 Facebook

No rescaldo do empate (0-0) diante do Barcelona, o treinador do Benfica não escondeu a desilusão pelo resultado e pelo falhanço de Seferovic já nos descontos: "Foi dos jogos em que sofri mais".

"Está a falar com um Jorge Jesus completamente arrasado. Tenho 30 anos como treinador, nunca vi um jogador meu falhar uma oportunidade destas. Era quase impossível falhar. Mas o futebol é assim. Tem surpresas para os jogadores. Se ganhássemos, estávamos dependentes de nós, mas agora não. Quando estamos dependentes dos outros, nunca dá certo. Espero que o Bayern tenha respeito no último jogo e jogue com os melhores com o Barcelona, porque assim pode ajudar-nos. Mas temos de fazer o nosso trabalho. Já ajuda o Barcelona. Se o Bayern for sério, acabará por ganhar, com maior ou menor dificuldade", começou por dizer Jorge Jesus em declarações à Eleven Sports, vincando que estava convencido que o Benfica ia conseguir os três pontos.

"Não é dos melhores jogos que fiz no Benfica. Não, nem pouco mais ou menos. Mas foi um dos jogos em que no final mais sofri. Falando daquela jogada do Seferovic. Fomos muito fortes defensivamente, faltou-nos alguma qualidade individual, como o Everton, o Rafa ou o João Mário, não renderam o que costumam. Mas defensivamente estivemos bem. Oitavos? Eu acreditava hoje, vim convencido que ia vencer aqui o Barcelona, apesar de ser uma grande equipa. Sabia do nosso valor. Se calhar não vou ter essa sorte de ter uma terceira equipa a ajudar-me no último jogo", concluiu.

Barcelona e Benfica empataram (0-0), esta terça-feira, em Camp Nou, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com este resultado, o clube da Luz garantiu, desde já, a Liga Europa e ainda pode sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões. Para isso, a equipa encarnada tem obrigatoriamente de vencer o Dínamo Kiev, na Luz, na última jornada e esperar que o Barcelona não vença o Bayern de Munique.