Jesus e Otamendi: "Está super assustado. Nem o vou levar para o jogo"

O treinador do Benfica abordou, esta terça-feira, o estado de Otamendi depois de o atleta ter sido alvo de um assalto violento em casa e destacou a dificuldade do jogo com o Covilhã, para a Taça da Liga.

Otamendi foi, na madrugada desta segunda-feira, alvo de um assalto violento em casa na Aroeira, Seixal, onde reside com mulher e filhos. Ninguém ficou ferido e os suspeitos colocaram-se em fuga com relógios e joias. Em véspera do jogo diante do Covilhã, para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, Jorge Jesus garantiu que não vai convocar o central.

"Está a acontecer muito na Europa, nomeadamente em Inglaterra e em França. As nossas autoridades necessitam de ter mais autoridade, mais poder. Hoje, um polícia que intervenha em defesa do cidadão é-lhe aplicado um processo, despedem-no. Não é uma forma de liderar num país que deve ter autoridade justificada. Estamos a perder alguma autoridade. Pode haver mais Nicos. Ele é jogador do Benfica e toda a gente soube. Espero que, daqui a uns meses, não seja noticiado que um jogador foi assaltado e sequestrado. O Nico está super assustado, como é normal. Nem o vou levar para o jogo. A vida continua, mas pode acontecer", começou por dizer o treinador dos encarnados.

Quanto ao jogo de terça-feira contra o Covilhã, Jesus espera um jogo "complicado", uma vez que o clube da Luz tem de vencer e marcar pelo menos três golos para ter hipótese de passar à próxima fase.

"Para estarmos na final four sabemos que pelo menos três golos temos de fazer. Não vai ser fácil, mas acreditamos que temos criatividade ofensiva para desbloquear equipa do Covilhã. O jogo vai-nos dizendo como podemos montar uma estratégia em função desse mesmo resultado. Ganhar só não chega. É um objetivo de todas as equipas estar na final four. Vamos encontrar uma equipa a defender muito, a tentar que não possamos desbloquear a sua organização defensiva. Vai ser uma equipa que não se vai preocupar muito com pontos, vai estar sempre serena", concluiu.

O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Covilhã para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O pontapé de saída no Estádio da Luz está marcado para as 19 horas.