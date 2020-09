Jesus: "É um passo atrás porque saímos da Champions, esse era um sonho"

JN Hoje às 21:50 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, elogiou o desempenho dos jogadores apesar da derrota frente ao PAOK (2-1), esta terça-feira, em jogo único da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e defendeu que a equipa tinha valor para fazer uma caminhada muito melhor na prova.

"Saímos após o primeiro jogo. Sabíamos que passando estas duas primeiras eliminatórias poderíamos ir muito longe na Liga dos Campeões. Em relação ao jogo, na primeira parte só a nossa equipa criou oportunidades de golo, o PAOK praticamente não fez um único remate. Na segunda parte já dividimos mais o jogo, já deixámos sair com mais facilidade o contra-golpe do PAOK e entrou na nossa última linha com duas diagonais que mataram o jogo", começou por analisar o treinador português no final da partida.

E prosseguiu: "A equipa do Benfica teve muita qualidade ofensivamente, criou muitas oportunidades. Nesta altura não conseguimos fazer tantos golos como as oportunidades que criamos. O guarda-redes do PAOK também tem mérito, pois tirou-nos dois ou três golos. O resultado é do PAOK, mas sabemos que temos valor para continuar uma caminhada muito melhor na Liga dos Campeões e que poderíamos fazer coisas muito interessantes e chegar muito longe".

O treinador das águias reconhece que a derrota é um percalço no caminho traçado. "É um passo atrás porque saímos da Champions, esse era um sonho, chegar mais longe sabendo que a Champions é uma competição para a qual ainda não estamos preparados para sermos os favoritos a vencer".

"Agora temos de nos preparar para o próximo jogo, que é a primeira jornada do campeonato de sexta-feira com o Famalicão. Vamos analisar as coisas que não foram boas e ver o que foi feito bem. A equipa ainda não está numa organização defensiva como quero", finalizou.