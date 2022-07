Jesus: "Falta de experiência na Champions foi determinante"

JN Ontem às 22:57 Facebook

O treinador português Jorge Jesus mostrou-se esta quarta-feira frustado pela eliminação do Fenerbahçe na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões às mãos dos ucranianos do Dínamo Kiev, após a derrota por 2-1 na segunda mão.

"Todos acreditávamos que o vencedor desta eliminatória ia ser o Fenerbahçe, mas a expulsou deixou-nos com menos um e nesse período da expulsão a equipa desorganizou-se. E foi nessa altura que o Dínamo Kiev marcou. Mas com crença fomos corajosos à procura do golo e com menos um. Chegámos ao golo numa bola parada, de canto, e quando não se ganha não se fica feliz, mas os jogadores têm de sair de cabeça levantada porque correram e jogaram muito enquanto foi onze contra onze. A falta de experiência na Champions foi determinante", começou por analisar o técnico luso.

E prosseguiu: "Não importa muito falar agora se concordei com as contratações... claro que sim. Importa hoje [quarta-feira] é este jogo. Os adeptos devem estar orgulhosos pela forma como a equipa jogou mesmo depois de ficar com dez, teve resposta muito boa. Mas na Champions os pequenos pormenores determinam se passas ou não. A expulsão tem alguma definição no que é o jogo. Tínhamos, com onze, 60% de posse de bola, três ou quatro oportunidades de golo e sete remates à baliza, contra um do Dínamo de Kiev. Depois já não tivemos muita capacidade física no prolongamento. Estávamos mais cansados exatamente pelo que se passou no jogo, e foi demonstrado no resultado", prosseguiu o técnico luso.

Jorge Jesus justificou ainda a aposta no mesmo "onze" da primeira mão. "Eu é que trabalho com os jogadores durante a semana, eu é que os conheço. Não se justificava mudar alguém. Não se coloca falar de A ou B porque fomos eliminados e a história do jogo não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de termos jogado uma hora e cinco minutos com menos um e contra uma boa equipa. Vocês não devem conhecer bem o Dínamo Kiev, jogaram contra mim, o Bayern e o Barcelona há um ano e todos tiveram dificuldades. Não é uma equipazinha qualquer. A nossa equipa melhorou muito com as substituições", completou.