Jesus garante titularidade de Seferovic

Jorge Jesus garantiu, nesta sexta-feira, que Seferovic vai ser titular frente à Belenenses SAD, apesar do seu falhanço no duelo com o Barcelona. "Ele sabe o que os jogadores falaram com ele e o que o treinador lhe disse. Todos confiamos nele. É o único que tem a certeza que vai jogar", sublinhou, em conferência de Imprensa, no Estádio da Luz.

Convidado a comparar o lance do avançado suíço com o de Bryan Ruiz, num célebre Sporting-Benfica, em 2016, o técnico disse que são jogadas diferentes. "O do Seferovic foi aos 93 minutos, o Sporting ainda tinha nove jogos por disputar no campeonato, não são situações comparáveis. Já podíamos estar apurados para a Liga dos Campeões, o Benfica esteve quase a vencer dois jogos ao Barcelona, isto é que deve ser valorizado".

Depois de um jogo de alta pressão na Catalunha, as atenções viram-se para o Jamor. "Foco? É um problema de todas as equipas que disputam a Liga dos Campeões, as partidas do campeonato são completamente diferentes, até para o treinador é diferente. Mas o campeonato é mais importante do que a Champions".

Sobre o sorteio da Taça de Portugal, que ditou um F.C. Porto-Benfica nos oitavos de final, Jesus admitiu que será um jogo difícil. "Tanto o Benfica como o F.C. Porto não têm tido sorte nos seus sorteios, em que se inclui a Liga dos Campeões. Sorteio de Portugal no Mundial? Também não teve sorte mas, às vezes, os jogos mais difíceis são os que se tornam mais fáceis".