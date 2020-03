Jesus: "Ir para o Benfica ou para o F. C. Porto é totalmente mentira"

JN Hoje às 10:47 Facebook

Treinador do Flamengo sente-se feliz no futebol brasileiro e negoceia renovação com o clube do Rio de Janeiro. Ir para um clube onde possa ganhar a Liga dos Campeões também está fora de questão.

Em entrevista à Fox Sports Brasil, Jorge Jesus desmentiu a possibilidade de assinar contrato pelo F. C. Porto ou pelo Benfica, dois clubes que têm sido colocados na órbita do treinador do Flamengo. "É totalmente mentira. Não tem ponta de verdade. Quando as coisas correm mal, todos os anos o meu nome é associado aos dois. Falam sempre no meu nome. É claro que vou regressar a Portugal, só não sei quando", começou por explicar o técnico.

Jesus também sublinhou que "para voltar só pode ser para um dos três grandes, apesar de o Braga também ter uma grande equipa". Embora o treinador tenha destacado que as probabilidades de sair do Brasil são pequenas: "Neste momento, a minha carreira desportiva é no Flamengo. Se calhar, daqui a dois ou três meses vou pensar de maneira diferente. Mas aquela ideia que eu tinha de ir para um grande da Europa, para ganhar a Champions, o Flamengo já me fez mudar um bocadinho esse pensamento".

No entanto, o treinador esclareceu que pretende terminar a carreira onde começou: "Quando sair vou regressar e acabar a carreira em Portugal". Jesus está a negociar a renovação de contrato com o Flamengo. O atual vínculo termina no final de maio.