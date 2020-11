Jesus lança Gilberto e Taarabt no Bessa

JN Hoje às 20:00 Facebook

O lateral brasileiro e o médio são as novidades no onze das águias que defronta o Boavista, esta segunda-feira. Vasco Seabra também surpreende.

Gilberto ganhou a corrida a Diogo Gonçalves e será ele o lateral-direito do Benfica, esta segunda-feira, no Bessa, no jogo que fecha a sexta jornada da Liga.

Para além do jogador brasileiro, Jorge Jesus promove o regresso ao onze de Taarabt, que fará dupla com Gabriel no meio-campo. Pizzi, ao que tudo indica, jogará no lado direito do ataque.

Em relação ao Boavista, Vasco Seabra surpreende com a titularidade de Ricardo Mangas. Também Angel Gomes, ausente nos últimos jogos devido a lesão, está de regresso.

Boavista: Léo Jardim; Cannon, Chidozie, Cristian Castro e Hamache; Show, Reisinho e Angel Gomes; Ricardo Mangas, Paulinho e Alberth Elis

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Verthonghen e Nuno Tavares; Gabriel, Pizzi, Everton e Taarabt; Waldschmidt e Darwin

O jogo tem início marcado para as 21 horas e será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel.