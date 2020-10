Jesus lança Weigl e Seferovic frente ao Belenenses

JN Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio alemão e o avançado suíço são as grandes novidades no onze das águias para o dérbi desta segunda-feira. Pizzi e Waldschimdt começam no banco, enquanto Gabriel nem suplente será.

Julian Weigl e Haris Seferovic estão de volta à equipa titular do Benfica e são as grandes novidades de Jorge Jesus para o jogo com o Belenenses, esta segunda-feira (20h15).

Pelo contrário, Pizzi e Waldschmidt, titulares frente ao Lech Poznan, começam o jogo no banco, enquanto Gabriel, também titular na Polónia, em jogo da Liga Europa, foi preterido por Jesus.

Por outro lado, Otamendi mantém a braçadeira de capitão.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa e Everton; Seferovic e Darwin

Onze do Belenenses: André Moreira; Tomás Ribeiro, Ruben Lima, Cauê, Cassierra, Varela, Miguel Cardoso, Tiago Esgaio, Danny, Taira e Henrique