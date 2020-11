Jesus mexe no onze do Benfica frente ao Rangers

JN Hoje às 16:48 Facebook

O treinador português Jorge Jesus escolheu Seferovic e Rafa para o ataque do Benfica no encontro desta quinta-feira, pelas 17.55 horas, frente aos escoceses do Rangers, na terceira jornada do Grupo D da fase de grupos da Liga Europa.

A partida no estádio da Luz será dirigida pelo árbitro espanhol Jesus Gil Manzano.

Eis os onzes de Benfica e Rangers:

Benfica: Vlachodimos; Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi e Nuno Tavares; Pizzi, Weigl e Taarabt; Everton, Seferovic e Rafa

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Svilar e Helton Leite; Gilberto, Grimaldo, Gabriel, Darwin Nuñez, Waldschmidt, Cervi, Chiquinho, Jardel, Gonçalo Ramos e Ferro

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander e Barisic; S. Davis, Jack e Aribo; Kamara, Morelos e Kent

Treinador: Steven Gerrard

Suplentes: McLaughlin; Ughelumba, Hagi, Itten, Patterson, Barker, Stewart, Roofe, Balogun, Barjonas, Arfield e Dickson