Jesus não foi para a Turquia por "questões financeiras"

Treinador português foi apresentado esta sexta-feira pelo Fenerbahçe.

Dois dias depois de ter chegado a Istambul, Jorge Jesus foi apresentado de forma oficial no Fenerbahçe, clube com o qual assinou um contrato válido por um ano. Segundo o técnico, a ida para a Turquia não se deveu a "questões financeiras", depois de ter sido noticiado que irá auferir um salário de sete milhões de euros anuais.

"É com grande prazer e orgulho que fui convidado para vir trabalhar para o Fenerbahçe, uma referência máxima do futebol turco na Europa. Tenho um conhecimento pleno da grandeza deste clube e sei o que me espera. O facto de ter aceitado esta proposta tem muito a ver com a convicção do presidente, a convicção dos fãs, principalmente como invadiram as redes sociais dos meus assistentes, as minhas, do meu filho... Fez-me pensar que teria de estar num clube onde me quisessem muito. Não vim por condições financeiras, se fosse por isso tinha mais clubes que me propuseram essas possibilidades", afirmou Jesus, durante a apresentação.

"Vim porque aceitei o projeto de um grande clube, onde os fãs são apaixonados. Estou cá com toda a minha paixão, porque eu trabalho com paixão. A minha forma de estar no futebol tem muito a ver com os adeptos, sou apaixonado por aquilo que faço. Achei que este clube reunia todas as condições para proporcionar o nosso trabalho. Tenho muita experiência em grandes clubes e espero ser feliz. No futebol, também é preciso ter sorte. Espero não defraudar as expectativas e estou confiante no trabalho que vamos desenvolver. O clube tem todas as condições para sair vencedor", disse, com otimismo em relação à próxima época.

"É verdade que ter aceite o convite teve muito a ver com as pessoas. Com o presidente, a forma como ele convictamente sabia que era eu o treinador que queria. Isso para mim foi fundamental. Foi isso que me convenceu, foi fundamental. Sentir que um presidente estava convicto do que queria. Gosto de pessoas que sabem o que querem. Face a esta noção, certeza do presidente, aliado à comunicação dos fãs nas redes sociais, acho que esse foi o motivo que me colocou aqui", acrescentou.