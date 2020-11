Jesus: "Nunca me passou pela cabeça que o jogo ia ter estas consequências"

JN Hoje às 22:03 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito com o empate (3-3) alcançado ao cair do pano na partida desta quinta-feira frente aos escoceses do Rangers.

"Já tínhamos analisado que ia ser um jogo difícil, mas nunca me passou pela cabeça que o jogo ia ter estas consequências que teve. Quando estava 11 contra 11, o Benfica fez um golo, estava a comandar o jogo, pressionante e a não deixar jogar o Rangers", considerou o tácnico das águias, prosseguindo sobre o adversário. "Tem um sistema de jogo complicado, aquele 4x3x3 muito agressivo nos corredores, muito projetado ofensivamente, o que obrigava os nossos alas a ajudar a fechar o nosso lateral. Tanto o Diogo como o Nuno tiveram muitas dificuldades para parar o posicionamento desses jogadores".

Jorge Jesus reconheceu que a expulsão de Otamendi abalou os jogadores benfiquistas. "A equipa desorientou-se taticamente, mas o intervalo foi importante para conversarmos e montarmos a estratégia. A mudança das laterais visava exatamente isso e os jogadores do Benfica acreditaram sempre. Mesmo a perder 3-1, levaram a equipa para a frente e surpreendemos o adversário quando pensavam que o jogo estava ganho", salientou.

E o técnico continuou. "Foi um daqueles empates que soube bem e os jogadores do Benfica estão extremamente confiantes e felizes sobre o jogo de hoje, porque foi uma demonstração de crença. Este jogo demonstrou uma equipa inteligente e com alma, que no Bessa não tivemos. Ao intervalo, sem ter certezas do que ia acontecer, disse-lhes que esta equipa ia pôr-nos no meio e obrigar-nos a correr. Era preciso fechar os espaços e arranjar um ou dois momentos de saída. O 3-1 complicou a minha ideia, esperei pelo momento certo para lançar o Darwin e o Luca [Waldschmidt]. Foi com duas saídas fortes que fizemos o 3-2 e o 3-3. Foi um jogo complicado para o Benfica, mas muito inteligente."