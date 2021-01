Jesus: "O Benfica podia ter ganho este jogo"

JN Ontem às 22:23 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, mostrou-se bastante desiludido com a derrota (2-1) frente ao Braga que o afastou da final da Taça da Liga, esta quarta-feira à noite, em Leiria.

"O que me vai na alma é que o Benfica podia ter ganho este jogo. Durante 60 minutos, o Benfica foi sempre o que criou mais oportunidades, o que mais remates fez à baliza, 16 remates, seis enquadrados, teve mais cantos. Só não tivemos mais golos, que foi o que conta", começou por referir o técnico das águias, abordando a exibição dos menos utilizados: "Foi um jogo bem disputado, com uma linha de quatro completamente nova, mas os jogadores que foram lançados no jogo fizeram o que puderam sem estar com tanto ritmo de jogo, bateram-se bem, não foi por causa disso que não ganhámos, fomos obrigados a mexer muito na equipa e o Braga aproveitou bem as oportunidades. Os dois golos do Braga nem foram oportunidades, foram dois cruzamentos e o Benfica teve algumas situações de golo que não fez".

E prosseguiu: "O Braga depois de estar a ganhar 2-1, e nos últimos 15 minutos foram o pior período do Benfica, soube controlar o resultado".

Sobre as opções, Jorge Jesus foi pragmático: "Eram as soluções que tínhamos, lançamos o João [Teixeira] e o Cervi como lateral esquerdo, mas a equipa na primeira parte esteve muito bem e controlou completamente o jogo, foi uma equipa ofensivamente muito perigosa, criou situações de golo, mas a verdade em que em duas situações fáceis de poder controlar foi quando não o conseguimos fazer. Os jogadores que não têm jogado tanto estiveram bem e fizeram o que puderam. O Cervi fez um grande jogo, sendo a primeira vez que jogou ali, embora há umas semanas o tenhamos testado ali já a prever esta coisa da covid, pois nunca se sabe o que vai acontecer no próximo jogo".