Jesus: "O importante é dizer que o Benfica fez um grande jogo"

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, gostou da exibição da equipa ba deslocação à Rússia para o embate da primeria mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Spartak de Moscovo de Rui Vitória.

"Sabíamos que íamos encontrar um rival forte, mas também sabíamos que íamos chegar aqui [à Rússia] e apresentar um futebol de qualidade. Podíamos ter saído daqui com 5-1, com VAR [videoárbitro]. Houve dois penáltis, parecia andebol dentro da área do Spartak", começou por analisar o técnico das águias.

E prosseguiu: "Mas o importante é dizer que o Benfica fez um grande jogo. Para primeiro jogo, foi melhor do que eu pensava, foi uma vitória de afirmação, de uma equipa muito confiante. Estamos só na primeira parte da eliminatória".

O treinador benfiquista não pouco elogios à equipa. "Os jogadores foram espetaculares, taticamente foram espetaculares. Prepararam-se bem para o jogo", salientou, dirigindo depois umas palavras ao ex-presidente: "E não posso esquecer uma pessoa que foi muito importante para mim no regresso ao Benfica e também na primeira vez que estive no Benfica. Parte desta vitória é para Luís Filipe Vieira. É meu amigo e continuará sempre a ser meu amigo".

Jorge Jesus abordou também a exibição do reforço João Mário. "Fez um grande jogo, é um grande jogador. Falta um jogo para tentar estar entre os melhores. O próprio Weigl fez um bom jogo, sente-se mais confortável com este sistema, mas todos jogaram bem. Não há um jogador que não tenha estado bem no jogo", finalizou.