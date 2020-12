Jesus prepara mudanças no onze frente ao Vilafranquense

JN Hoje às 15:23, atualizado às 15:39 Facebook

Jorge Jesus afirmou, neste sábado, no Seixal, que o Benfica vai apresentar novas mudanças na equipa inicial, na partida frente ao Vilafranquense, a contar para a Taça de Portugal. "A minha preocupação é a de rodar jogadores porque na quarta-feira já temos outro jogo. Helton Leite vai continuar na baliza", revelou.

Face às dificuldades atuais que vivem os clubes, motivadas pela pandemia da covid-19, o responsável das águias admitiu que pode haver saídas no plantel, na reabertura de mercado. "Se a SAD achar que é a melhor solução, estou preparado para perder jogadores, em janeiro ou em junho. O que for melhor para o Benfica é o melhor para mim. Estou habituado a perder atletas pelos interesses do clube". No plano inverso, disse que pretende reforços mas sublinhou que não é uma exigência. "Querer é uma coisa, poder é outra. Para mim, não é um fator determinante".

Sobre o prémio "The Best", que distingue o melhor treinador do ano, Jesus garantiu não ter dúvidas de quem será o vencedor. "Só pode ser um, é o técnico do Liverpool (Juergen Klopp)", avançou.

Gedson, emprestado ao Tottenham, pode regressar ao Benfica, por estar a ser pouco utilizado por José Mourinho. "Se os jovens que estão emprestados não jogam nas suas equipas, é preferível estarem no Benfica. Não é positivo para a sua evolução estarem parados, aprendem mais aqui".