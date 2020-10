Jesus responde a Bernardo Silva: "Não pode ser ingrato"

JN Ontem às 23:51 Facebook

O treinador do Benfica comentou, no final do jogo com o Belenenses SAD, a polémica levantada por Bernardo Silva que, no Twitter, criticou muito a direção benfiquista, liderada por Luís Filipe Vieira.

"Nunca quis falar muito sobre o Bernardo Silva, porque ele, durante muitos anos, se meteu comigo do ponto de vista da relação treinador/jogador. Comigo tudo bem, agora com o presidente do clube que o ajudou a crescer, que dá todas as condições aos jovens como ele de sair para clubes melhores, é de uma ingratidão muito grande. O pior defeito que o Homem pode ter é ser ingrato. Pode ter ideias diferentes, não pode é ser ingrato", afirmou Jorge Jesus na sala de Imprensa do Estádio da Luz.

O treinador lembrou a polémica sobre a utilização do agora internacional português na posição de defesa esquerdo e acabou por contar, na primeira pessoa, a sua versão sobre a saída de Bernardo Silva do Benfica, rumo ao Mónaco, em 2014/15.

"Às vezes ele dava-me umas facadazinhas sobre a posição de lateral esquerdo. O que eu vou dizer é a verdade. Fui eu que subi o Bernardo Silva à equipa principal do Benfica, levei-o para a digressão de pré-época. Quando chegámos a Portugal ele perguntou-me quais eram as ideias que tinha para ele. Queria saber se jogava. Perguntei-lhe: 'Sai o Nico [Gaitán] ou o Salvio e jogas tu?'. 'Tenho possibilidade de sair e peço ao mister que me deixe sair. Tenho um contrato no Mónaco onde posso ganhar vinte vezes mais do que no Benfica, preciso de ajudar a minha família e preciso que o mister me deixe sair'. Disse-lhe que falasse com o presidente", começou por explicar Jesus.

"Esta é que foi a verdade de o Bernardo Silva ter saído do Benfica. Não foi por o ter metido a lateral esquerdo. O Everton chegou agora e já fez alguns treinos a lateral esquerdo para aprender. Estou a contar a verdade passados estes anos todos porque ele foi ingrato com o presidente do Benfica, não soube compensar aquilo que o Benfica e o presidente fizeram por ele", concluiu o treinador do Benfica.

