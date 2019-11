Jesus responde a Gallardo e revela o onze para a final da Libertadores

JN Hoje às 22:59 Facebook

Depois de o treinador do River Plate ter revelado o onze na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça Libertadores, Jorge Jesus respondeu na "mesma moeda". Gabigol, Rafinha, Luís Filipe e Bruno Henrique estão entre os onze escolhidos do técnico português.

Jorge Jesus não quis ficar atrás de Marcelo Gallardo e, depois do técnico do River Plater ter revelado o onze para a final deste sábado, foi a vez do técnico português anunciar os onze escolhidos.

"É a terceira final que ele [Gallardo] tem, sabe perfeitamente que numa final o treinador não vai deixar de ser o que é, como equipa e como ideia. Eu penso da mesma maneira. Amanhã, se não acontecer nada, a equipa será exatamente a mesma que tem vindo a jogar, desde o Diego Alves ao Arrascaeta. O Rafinha, o [Rodrigo] Caio, o Pablo Marí e o Filipe Luís. No meio-campo o Gerson, o Arão e o capitão Everton Ribeiro; depois o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Se sentes que é a equipa que te dá mais confiança, então vais utilizá-la numa final", disse o treinador português.

O treinador português referiu também que a final da Libertadores é, "neste momento", o jogo mais importante, mas não descarta disputar outros de igual importância no futuro.