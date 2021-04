Jesus responde a Pepe: "Grande moral"

Rui Farinha Hoje às 14:51 Facebook

Jorge Jesus não comentou diretamente esta sexta-feira as declarações de Pepe, que o acusou de ter produzido declarações vergonhosas sobre a entrada de Eustáquio sobre Weigl no jogo com o Paços de Ferreira, mas acabou por ser irónico.

"Não vou comentar o que o Pepe disse sobre uma jogada destas... Grande moral", afirmou Jorge Jesus, com um sorriso. Sobre o lance do cartão vermelho, o treinador do Benfica reconheceu que mudou de opinião. "Ao contrário do que me pareceu na altura, o jogador não teve intencionalidade. Chegou tarde à bola porque escorregou e ficou desequilibrado", salientou.

O Benfica é terceiro classificado no campeonato mas o responsável crê que pode subir posições. "A equipa tem ainda muito para crescer e a qualidade individual tem aumentado. Jogo a jogo, podemos recuperar a segunda posição e o líder, o Sporting, tem a responsabilidade de vencer porque só depende dele. Nós estamos dependentes dos seus resultados".

Com o Gil Vicente, o objetivo é a conquista dos três pontos. "O Benfica não sofre golos há sete jogos e vamos tentar ser perfeitos do ponto de vista ofensivo e defensivo. Queremos ser criativos", afirmou.

O Benfica recebe o Gil Vicente, sábado, pelas 18 horas, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.